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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова»
Газета.Ru
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Казанский "Рубин" и "Тамбов" назвали стартовые составы команд на игру 6-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.В источнике
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«Рубин» - «Тамбов»: Макаров и Ин Бом в основе. Игнатьев в запасе второй матч подряд

Новый Век 10:09
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Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова»

Футбол России 09:49
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«Рубин» — «Тамбов»: стали известны стартовые составы

Спорт-Экспресс 09:46
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