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Хван Ин Бом: изучал Слуцкого по запросам в гугле
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Bookmaker-ratings.ru
Новичок "Рубина" Хван Ин Бом рассказал о наставнике казанской команды Леониде Слуцком.В источнике
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Хван Ин Бом: Ребята в «Рубине» спрашивали, едят ли в Корее собак

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Хван Ин Бом: Слуцкий всегда находит место юмору и способен разрядить ситуацию

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Хван Ин Бём: в «Рубине» спрашивали, едят ли корейцы блюда из собак

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