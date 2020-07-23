НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
Хвича может перейти из «Рубина» в «Спартак»
Metaratings
  • Metaratings
  • Inkazan
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • RT на русском
  • Новый Век
  • Sports.ru
  • Татар-информ
  • Inc-news.ru
  • Евро-футбол.ру
  • АиФ Казань
  • Спорт день за днем
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в «Спартаке». Об этом сообщил комментатор и журналист Константин Генич.В источнике
12
Подробнее о событии
alt

Источник: Джикия «обрабатывал» игрока «Рубина» по поводу перехода в «Спартак»

Татар-информ 10:57
alt

Константин Генич: «Джикия „обрабатывал“ Хвичу по поводу перехода в „Спартак“, тот вроде не против»

Матч ТВ 09:55
alt

Генич: Джикия «обрабатывал» Хвичу по поводу перехода в «Спартак». Тот вроде не против

Чемпионат 09:10
реклама
Главное
Новости