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Хёведес: Алексей Миранчук может спокойно играть в Европе
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Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес дал оценку перспективам одноклубника Алексея Миранчука в Европе в связи со слухами, отправляющими его в «Милан».В источнике
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Главный тренер «Партизана» высказался о перспективах Алексея Миранчука в Европе

RT на русском 01:45
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Хёведес: «Алексей Миранчук способен заиграть в любой команде»

Sport.ru 01:43
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Бенедикт Хеведес: «Миранчук сможет спокойно играть в любом европейском чемпионате»

Матч ТВ 00:36
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