КХЛ уведомила клубы о возможности изменения потолка зарплат

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что жесткий потолок зарплат может быть изменен в сторону увеличения суммы с 900 млн до 1 млрд 300 млн рублей, соответствующее уведомление было разослано в клубы. Правило жесткого потолка должно начать действовать с сезона-2020/21.