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КХЛ уведомила клубы о возможности изменения потолка зарплат
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Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что жесткий потолок зарплат может быть изменен в сторону увеличения суммы с 900 млн до 1 млрд 300 млн рублей, соответствующее уведомление было разослано в клубы. Правило жесткого потолка должно начать действовать с сезона-2020/21.В источнике
С чего всё начиналось
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Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей

Как стало известно «Чемпионату», жёсткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 может составить не 900 млн рублей, как планировалось, а 1 млрд 300 млн. Соответствующее уведомление уже пришло в клубы. Решение может быть принято на следующем совете директоров КХЛ.
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Битва за потолок зарплат в КХЛ продолжается. Его хотят поднять до 1,3 миллиарда

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