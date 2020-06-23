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Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком «Уфы» Фоминым
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин пользуется спросом как в Европе, так и среди топ-клубов РПЛ, об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.В источнике
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Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком «Уфы» Фоминым

Soccernews.ru 01:31
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К игроку «Уфы» Фомину проявляют интерес в Европе

Газета.Ru вчера в 19:16
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Агент Фомина: «Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный»

Sport.ru вчера в 18:13
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