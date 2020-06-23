НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОвчинников временно заменил Ганчаренко в ЦСКАГендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в командеИгроки «Динамо» поблагодарили «Краснодар» за перенос матчаАлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»Soccernews.ruТоп-клубы РПЛ интересуются хавбеком «Уфы» ФоминымГазета.Ru3Газета.RuMetaratingsЕвро-футбол.руПолузащитник "Уфы" Даниил Фомин пользуется спросом как в Европе, так и среди топ-клубов РПЛ, об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком «Уфы» ФоминымSoccernews.ru 01:31К игроку «Уфы» Фомину проявляют интерес в ЕвропеГазета.Ru вчера в 19:16Агент Фомина: «Надеюсь, в ближайшее трансферное окно Даня поменяет клуб на более статусный»Sport.ru вчера в 18:13рекламаГлавноеОвчинников временно заменил Ганчаренко в ЦСКАГендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в командеИгроки «Динамо» поблагодарили «Краснодар» за перенос матчаАлександр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса«Манчестер Сити» разгромил «Бернли»Новости