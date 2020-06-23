Топ-клубы РПЛ интересуются хавбеком «Уфы» Фоминым

Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин пользуется спросом как в Европе, так и среди топ-клубов РПЛ, об этом заявил агент футболиста Александр Маньяков.