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«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в матче РПЛ
Вести.Ru
  • Дождь1:14
  • Вести.Ru3:48
  • Известия0:49
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.В источнике
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Хет-трик Кокорина помог «Сочи» побить «Ростов» - 10:1: все голы матча. ВИДЕО

Sport.ru вчера в 15:44
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«Сочи» — «Ростов» — 10:1. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru вчера в 16:14 
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«Сочи» забил неосновному составу «Ростова» 10 мячей

Матч ТВ вчера в 15:00
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