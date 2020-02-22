Названа причина обысков у биатлонистов сборной России
IBU обратился в полицию из-за того, что Александр Касперович — личный тренер лидера нашей сборной Александра Логинова — находится на чемпионате по чужой аккредитации. В итальянском Антхольце в отеле сборной РФ по биатлону сегодня утром прошли обыски.В источнике Написано письмо от IBU в полицию: провести проверку, почему Логинов и Касперович находятся на ЧМ в сборной, так как у него была найдена не его аккредитация. Написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то еще применения.