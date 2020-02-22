Владимир Драчев Биатлонист

Написано письмо от IBU в полицию: провести проверку, почему Логинов и Касперович находятся на ЧМ в сборной, так как у него была найдена не его аккредитация. Написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то еще применения.