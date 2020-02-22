НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
BFM.ruBFM.ru
Названа причина обысков у биатлонистов сборной России
Anews
  • Телеканал 360°1:28
  • ТК Звезда0:59
  • Вести.Ru3:43
  • Пятый канал1:18
  • РЕН ТВ0:36
  • ТВ Центр1:48
  • НТВ3:01
  • Комсомольская правда1:36
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:47
  • Деловое.ТВ0:47
  • КП - Саратов1:36
IBU обратился в полицию из-за того, что Александр Касперович — личный тренер лидера нашей сборной Александра Логинова — находится на чемпионате по чужой аккредитации. В итальянском Антхольце в отеле сборной РФ по биатлону сегодня утром прошли обыски.В источнике
1,6K
Владимир Драчев
Биатлонист
Написано письмо от IBU в полицию: провести проверку, почему Логинов и Касперович находятся на ЧМ в сборной, так как у него была найдена не его аккредитация. Написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то еще применения.
Подробнее о событии
alt

Опубликовано видео обыска машины биатлониста Логинова

РИА Новости 07:15
alt

Три собачьих бреда на границе Австрии и Италии. Взгляд на обыски в российской команде с места событий

Матч ТВ 08:05
alt

Хованцев в эфире норвежского ТВ: «Логинов очень нервничает, ему постоянно задают вопросы о допинге»

Sports.ru 05:18
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости