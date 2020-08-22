Кабелла и Вандерсон могут пропустить матч с ЦСКА

Матч пятого тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА состоится 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Мусаев объяснил причины поражения в матче с «Уралом» В источнике