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Кабелла и Вандерсон могут пропустить матч с ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru
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Матч пятого тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА состоится 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Мусаев объяснил причины поражения в матче с «Уралом»В источнике
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Тренер «Краснодара» заявил, что Кабелла и Вандерсон могут не сыграть с ЦСКА

RT на русском 10:46
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Кабелла и Вандерсон могут пропустить матч с ЦСКА

Metaratings 10:42
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Мусаев: Кабелла и Вандерсон могут не сыграть с ЦСКА

РИА Новости 10:25
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