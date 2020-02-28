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Тамаш Кадар перешёл из киевского «Динамо» в «Шаньдун Лунэн»
Metaratings
  • Metaratings
  • Football-fun.ru
  • УНИАН
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  • Украина.ру
Тамаш Кадар переходить у "Шаньдун Лунен" ФК "Динамо" (Київ) досяг домовленості з клубом китайської Суперліги "Шаньдун Лунен" про перехід захисника Тамаша Кадара.В источнике
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