Кафу: у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Думаю, у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч». Мы должны изменить эту парадигму, когда «Золотой мяч» получают только футболисты атаки. В источнике