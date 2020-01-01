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Кафу: у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч»
Soccernews.ru
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Думаю, у Александер-Арнольда есть всё, чтобы выиграть «Золотой мяч». Мы должны изменить эту парадигму, когда «Золотой мяч» получают только футболисты атаки.В источнике
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Кафу: «Александер-Арнольд – один из лучших игроков в мире»

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