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Газета.RuГазета.Ru
«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
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Казахстанский "Кайрат" опубликовал у себя в Twitter-аккаунте фотографию прибытия в Казахстан экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава. "Добро пожаловать, Вагнер!" — написано в публикации.В источнике
Подробнее о событии
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«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

Sport24.ru 20:02 
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«Кайрат» объявил о прибытии Вагнер Лава в Казахстан

Чемпионат 19:42
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Вагнер Лав прилетит в Алма-Ату 5 июля

Soccer.ru вчера в 09:10
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