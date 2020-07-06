«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан

Казахстанский "Кайрат" опубликовал у себя в Twitter-аккаунте фотографию прибытия в Казахстан экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава. "Добро пожаловать, Вагнер!" — написано в публикации.