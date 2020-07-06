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«Кайрат» объявил о прибытии Вагнера Лава в Казахстан
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Бразильский нападающий Вагнер Лав прибыл в расположение казахстанского «Кайрата». «Добро пожаловать, Вагнер!» — заявил твиттер «Кайрата».В источнике
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Вагнер Лав дал первое интервью после прибытия в «Кайрат»

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Вагнер Лав дал свое первое интервью после прибытия в «Кайрат»

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Вагнер Лав дал первое интервью «Кайрату»

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