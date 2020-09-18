Как стало известно «СЭ», основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Курбан Бердыев. Кирилл Новиков в ближайшее время, скорее всего, будет отправлен в отставку. В четверг, 17 сентября, команда из Москвы уступила "Локомотиву" из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).