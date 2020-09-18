«Кайрат» рассматривает кандидатуру Бердыева на пост главного тренера
Алматинский «Кайрат» может сменить главного тренера. Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче 2-го квалификационного раунда израильскому "Маккаби" со счетом 1:2. По информации Sport24, туркменский специалист Курбан Бердыев интересен "Кайрату".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», основным претендентом на пост главного тренера московского «Динамо» является Курбан Бердыев. Кирилл Новиков в ближайшее время, скорее всего, будет отправлен в отставку. В четверг, 17 сентября, команда из Москвы уступила "Локомотиву" из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).