Как 36-летний Жирков вытащил «Зенит» в полуфинал Олимп-Кубка России

На какой минуте дополнительного времени Жирков вывел «Зенит» вперед, понять на трибуне «Ахмат Арены» было трудно — таймер на табло так и застыл на отметке «90:00».