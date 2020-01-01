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Как 36-летний Жирков вытащил «Зенит» в полуфинал Олимп-Кубка России
ODDS.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:36
На какой минуте дополнительного времени Жирков вывел «Зенит» вперед, понять на трибуне «Ахмат Арены» было трудно — таймер на табло так и застыл на отметке «90:00».В источнике
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