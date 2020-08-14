Барселона — Бавария 2:8

Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 8:2 в пользу немецкого клуба.