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Барселона — Бавария 2:8
Российская газета
  • Телеканал Санкт-Петербург1:13
Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 8:2 в пользу немецкого клуба.В источнике
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