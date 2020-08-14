НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом перед матчем в ЛЧ«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 годаУсман Дембеле восстановился после травмы и может сыграть с «Баварией»Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгром от «Баварии»ГлавноеБарселона — Бавария 2:8Ах и мат: «Спартак» одержал первую победу в сезонеЖурналист: «ЦСКА заплатит 7 млн евро за Бруно Фукса»Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс»Алина Загитова поступила в университетГазета.RuБарселона — Бавария 2:8Российская газета121Телеканал Санкт-Петербург1:13Мюнхенская "Бавария" разгромила "Барселону" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая прошла на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне, завершилась со счетом 8:2 в пользу немецкого клуба.В источнике Комментировать203Подробнее о событии «Барселона» – «Бавария» – 2:8: главные цифры и антирекордыMetaratings 17:49Как «Бавария» поставила на колени «Барселону» в видеообзоре матча 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)Sport.ru 17:29«Бавария» не оставила от команды Месси мокрого места. Восемь голов «Барса» еще не пропускала (видео)Советский спорт 17:11рекламаЕщё по теме«Бавария» является фаворитом матча Лиги чемпионов с «Барселоной»Игрок «Барселоны» заразился коронавирусом перед матчем в ЛЧ«Барселона» пропустила восемь голов в одном матче впервые с 1946 годаУсман Дембеле восстановился после травмы и может сыграть с «Баварией»Главный тренер «Барселоны» прокомментировал разгром от «Баварии»ГлавноеБарселона — Бавария 2:8Ах и мат: «Спартак» одержал первую победу в сезонеЖурналист: «ЦСКА заплатит 7 млн евро за Бруно Фукса»Овечкин оформил дубль в матче с «Айлендерс»Алина Загитова поступила в университетНовости