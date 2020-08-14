«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» разгромила каталонскую «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». На двоих команды забили десять голов.