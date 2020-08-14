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«Бавария» забила «Барселоне» восемь голов в Лиге чемпионов
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Мюнхенская «Бавария» разгромила каталонскую «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». На двоих команды забили десять голов.В источнике
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