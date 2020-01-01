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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Как фанаты «Локомотива» создали граффити в поддержку Сёмина
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Piter.tv
Фанаты московского «Локомотива» продолжают различного рода акции в качестве поддержки Юрия Сёмина, с которым руководство «железнодорожников» решило не продлевать контракт.В источнике
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Как фанаты «Локомотива» создали граффити в поддержку Сёмина

Евро-футбол.ру 11:36
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Фанаты ФК «Локомотив» нарисовали граффити в поддержку Семина

CT news 18 мая в 06:46
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Фанаты «Локомотива» нарисовали граффити в поддержку Семина

Piter.tv 18 мая в 03:26
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