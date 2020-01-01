НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Кубань 24Кубань 24
Как прошел 23 тур РПЛ: «Сочи» — «Ростов»
ФК Ростов
  • ФК Ростов
Никто из 16 заявленных на игру с «Сочи» ростовских футболистов ранее не играл в РПЛ.В источнике
Подробнее о событии
alt

Тренер молодежки «Ростова» заявил, что на месте игроков «Сочи» не вышел бы на поле

Donday.ru 10:07
alt

"На месте "Сочи" не вышел бы на поле!" Тренер молодежки "Ростова" о нашумевшем матче РПЛ

ТАСС Спорт 06:24
alt

Тренер молодежки «Ростова» заявил, что на месте «Сочи» не вышел бы на поле в матче РПЛ

Футбол на Куличках 06:14
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости