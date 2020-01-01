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Какие еще рекорды АПЛ «Ливерпуль» побьет в этом сезоне
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Новый шаг к рекордам «Ливерпуль» может сделать уже в субботу вечером – команда Клоппа играет в гостях с «Норвичем». В первом сезоне в «Челси» Чех пропустил 13 мячей в 35 матчах АПЛ.В источнике
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«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских лиг

Sportbox.RU 00:55
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«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 европейских лиг

Матч ТВ 00:55
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Как «Ливерпуль» повторил клубный рекорд в видеообзоре матча против «Норвича»

Sport.ru вчера в 17:28
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