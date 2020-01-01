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Калиниченко: Алешандре сказал Романцеву, что готов к матчу с «Реалом». Игроки посмеялись
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился воспоминаниями о недолгом пребывании в команде экс-защитника сборной Бразилии Алешандре.В источнике
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