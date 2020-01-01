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Калиниченко: «Госпитализация Федуна не повлияет на „Спартак“»
Олимпиада Токио 2020
  • Олимпиада Токио 2020
Не знаю, каким образом его госпитализация может повлиять на управление клубом.В источнике
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Бывший футболист «Спартака» считает, что клуб справится в отсутствие Федуна

Олимпиада Токио 2020 10:42
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Андрей Федун: «Госпитализация Леонида не повлияет на управление клубом»

Soccer.ru 10:35 
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Максим Калиниченко: «„Спартаку“ хватит ресурсов для управления клубом в отсутствие Федуна»

Футбол на Куличках 09:30
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