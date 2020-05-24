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Защитник «Краснодара» рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой
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Защитник "Краснодара" Руслан Камболов рассказал, как он в бытность игроком "Локомотива" подрался с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который в то время выступал за "Томь".В источнике
С чего всё начиналось
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«Подрался с Дзюбой — и остался без премиальных. Сёмин меня оштрафовал»

Пока одним командам позволяют проводить групповые тренировки, в Краснодаре футболисты могут заниматься лишь по два человека на поле (и то, в разных его концах). О том, как команда возвращается к сезону, рассказал полузащитник Руслан Камболов.
Чемпионат 02:00
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Защитник «Краснодара» рассказал о своей драке с Артемом Дзюбой

Soccernews.ru 07:12
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RT на русском 06:40
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Футболист «Краснодара» рассказал о серьезном штрафе после драки с Дзюбой

РИА Новости 05:34
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