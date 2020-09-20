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Газета.RuГазета.Ru
Камерунский футболист может получить вызов в сборную России
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Камерунский полузащитник "Серветта" Гаэль Ондуа рассказал о возможности выступать за сборную России.В источнике
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Черчесов о словах Ондуа про вызов в сборную: «Странная ситуация. Я его не знаю и ни разу с ним не общался»

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Черчесов: я не знаю Ондуа и ни разу с ним не общался

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Черчесов прокомментировал возможный вызов в сборную России камерунца Ондуа

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