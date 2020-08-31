Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым
Президент крупнейшего бойцовского промоушена России GFN Камил Гаджиев прокомментировал возможный бой между бывшим футбольным арбитром Игорем Федотовым и экс-футболистом сборной России Романом Широковым.В источнике Широков — хороший спортсмен, может, наверное, кулаками помахать. Федотов, делая вызов, наверняка понимал, что у него есть какие-то шансы. Значит, у него есть спортивное прошлое. В принципе, арбитры — это неплохо подготовленные люди. По боксу они смогли бы подраться.Газета.Ru08:52