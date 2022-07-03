Канчельскис предположил, что Дзюба может завершить карьеру
Слишком дорого обойдется. Дзюба — звезда только по российским меркам. Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате.В источнике
С чего всё началось
Канчельскис: «Таким темпом Дзюба и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате»
Слишком дорого обойдется. Дзюба — звезда только по российским меркам. Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате.
Sport24.ru09:03