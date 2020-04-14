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Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии
Metaratings
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.В источнике
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Канделаки объяснила, почему «Матч ТВ» не предоставляет зрителям бесплатную подписку во время пандемии коронавируса

Sport24.ru 15:28 
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Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ»

Metaratings 16:09
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Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии

РБК 14:04
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