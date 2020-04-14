Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии

О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.