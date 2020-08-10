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Канделаки ответила на слова Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
Гости оба гола забили с пенальти. После игры Федун заявил "Спорт-Экспрессу", что в понедельник объявит о снятии команды с чемпионата.В источнике
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Канделаки ответила на слова Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата

РИА Новости 18:55
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Канделаки отреагировала на угрозу владельца «Спартака» Федуна снять команду

BetOn 17:58
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Канделаки прокомментировала заявление Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата России

Bookmaker-ratings.ru 17:49
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