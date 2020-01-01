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Месси раскритиковал президента «Барселоны» Бартомеу
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как он принимал решение об уходе из клуба, и с какими сложностями столкнулся после завершения сезона.В источнике
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Месси раскритиковал президента «Барселоны» Бартомеу

Soccernews.ru 12:35
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Кандидат в президенты «Барселоны» критикует Бартомеу за попытку удержать Месси

Спорт-Экспресс 2 сентября в 06:03
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