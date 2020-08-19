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Газета.RuГазета.Ru
Кандидат в президенты «Барселоны» выступил против назначения Кумана
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Евро-футбол.ру
Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил предстоящее назначение Кумана на пост главного тренера клуба.В источнике
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Кандидат в президенты «Барселоны»: «Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Мой фаворит – Хави»

Бомбардир.ру 04:28
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Кандидат в президенты «Барселоны» выступил против назначения Кумана

Газета.Ru 04:19
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Фонт: Куман не будет тренером «Барселоны», если я стану президентом

Vprognoze.ru 03:46
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