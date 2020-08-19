НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРональд Куман станет главным тренером ФК «Барселона»Бартомеу заявил, что Куман сделает в «Барселоне» ставку на МессиКуман прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны»Бартомеу: «Новый тренер примет решение по Коутиньо»ГлавноеДубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛРональд Куман станет главным тренером ФК «Барселона»Дивеев: ЦСКА ждёт настоящее испытание в матче с «Зенитом»«Милан» и «Рома» хотят купить игрока «Локомотива» МиранчукаГазета.RuКандидат в президенты «Барселоны» выступил против назначения КуманаГазета.Ru4Газета.RuSports.ruSportbox.RUЕвро-футбол.руРанее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил предстоящее назначение Кумана на пост главного тренера клуба.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Кандидат в президенты «Барселоны»: «Даже если у Кумана будет отличный сезон, я не передумаю. Мой фаворит – Хави»Бомбардир.ру 04:28Кандидат в президенты «Барселоны» выступил против назначения КуманаГазета.Ru 04:19Фонт: Куман не будет тренером «Барселоны», если я стану президентомVprognoze.ru 03:46рекламаЕщё по темеРональд Куман станет главным тренером ФК «Барселона»Бартомеу заявил, что Куман сделает в «Барселоне» ставку на МессиКуман прокомментировал назначение на пост главного тренера «Барселоны»Бартомеу: «Новый тренер примет решение по Коутиньо»ГлавноеДубль Овечкина спас «Вашингтон» от вылета из Кубка Стэнли«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛРональд Куман станет главным тренером ФК «Барселона»Дивеев: ЦСКА ждёт настоящее испытание в матче с «Зенитом»«Милан» и «Рома» хотят купить игрока «Локомотива» МиранчукаНовости