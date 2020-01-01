Канисарес: «Мозг Гвардиолы мутировал»

Экс-голкипер «Валенсии» Сантьяго Канисарес высказался в адрес главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Бывшему вратарю не нравятся слова наставника об Испании.