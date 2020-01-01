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Канисарес обвинил Гвардиолу в мутации мозга
Матч ТВ
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Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес осудил главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы за его заявления в поддержку независимости Каталонии.В источнике
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Канисарес: я не знаю, когда мозг Гвардиолы мутировал

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