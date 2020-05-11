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Каннаваро: Зидан допустил огромную ошибку в финале ЧМ-2006. Это позор
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о столкновении бывшего партнёра по национальной команде, Марко Матерацци, и француза Зинедина Зидана во время финального матча чемпионата мира 2006 года.В источнике
Фабио Каннаваро
итальянский футболист
Я с большим уважением отношусь к Зидану и его карьере, но в том матче он допустил чудовищную ошибку. Его последний матч завершился таким позором. На поле можно говорить что угодно и это должно остаться на поле. Мне было грустно видеть, как Зидан уходит с поля.
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Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»

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Каннаваро о финале ЧМ-2006: «Зидан допустил огромную ошибку. Виноваты были и он, и Матерацци»

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Каннаваро: Зидан допустил огромную ошибку в финале ЧМ-2006. Это позор

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