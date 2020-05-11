Фабио Каннаваро итальянский футболист

Я с большим уважением отношусь к Зидану и его карьере, но в том матче он допустил чудовищную ошибку. Его последний матч завершился таким позором. На поле можно говорить что угодно и это должно остаться на поле. Мне было грустно видеть, как Зидан уходит с поля.