Каннаваро: Зидан допустил огромную ошибку в финале ЧМ-2006. Это позор
Экс-защитник «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался о столкновении бывшего партнёра по национальной команде, Марко Матерацци, и француза Зинедина Зидана во время финального матча чемпионата мира 2006 года.В источнике Я с большим уважением отношусь к Зидану и его карьере, но в том матче он допустил чудовищную ошибку. Его последний матч завершился таким позором. На поле можно говорить что угодно и это должно остаться на поле. Мне было грустно видеть, как Зидан уходит с поля.