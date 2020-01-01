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Каннаваро назвал лучших футболистов в истории
Спорт-Экспресс
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Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро назвал имена лучших футболистов в истории мирового футбола. Слова чемпиона мира передаёт «Football Italia».В источнике
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Каннаваро назвал лучших футболистов в истории

ГЛАС.RU 00:47
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Фабио Каннаваро: лучшие игроки в истории? Марадона и Роналдо

Чемпионат 00:33
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Фабио Каннаваро: «Марадона — лучший игрок в истории. Лишь Роналдо приблизился к нему»

Матч ТВ 00:31
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