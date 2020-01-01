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Каннаваро назвал лучших футболистов в истории
Спорт-Экспресс
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Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро назвал имена лучших футболистов в истории мирового футбола. Слова чемпиона мира передаёт «Football Italia».В источнике
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Каннаваро назвал лучших игроков в истории футбола

Soccer.ru 03:48 
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Ф. Каннаваро назвал лучших игроков в истории, Роналду и Месси не вошли в список

Sport.ru 03:44
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Фабио Каннаваро: лучшие игроки в истории? Марадона и Роналдо

Чемпионат 00:33
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