Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года. В источнике