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Каннаваро рассчитывает стать тренером «Реала»
Матч ТВ
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  • Soccernews.ru
Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро отметил, что надеется в будущем возглавить топовый европейский клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Каннаваро рассчитывает стать тренером «Реала»

Матч ТВ 19:24
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Каннаваро рассчитывает стать тренером «Реала»

Sportbox.RU 19:24
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Фабио Каннаваро хочет возглавить «Реал»

Soccernews.ru 18:36
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