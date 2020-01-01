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Каннаваро считает, что Мбаппе мог бы усилить «Реал»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Экс-защитник "Реала" Фабио Каннаваро прокомментировал возможный переход нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в мадридский клуб.В источнике
Подробнее о событии
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Каннаваро считает, что Мбаппе мог бы усилить «Реал»

Sport.ru 01:59
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Фабио Каннаваро: «„Реалу“ нужен Мбаппе, чтобы он сделал то же самое, что и Роналду»

Матч ТВ вчера в 22:08
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Фабио Каннаваро: «„Реалу“ нужен Мбаппе, чтобы он сделал то же самое, что и Роналду»

Sportbox.RU вчера в 22:08
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