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Канте пропустит около трех недель из-за травмы
Sports.ru
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Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте пропустит около двух-трех недель из-за травмы приводящей мышцы, полученной в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».В источнике
Подробнее о событии
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Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией»

Спорт-Экспресс 02:46
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Канте пропустит матчи с «Тоттенхэмом», «Баварией» и «Ливерпулем»

Sportbox.RU вчера в 14:51
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Канте пропустит матч с «Баварией»

Soccer.ru вчера в 14:41 
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