НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛЛэмпард раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Юнайтед»Арбитр отменил два гола «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»Сульшер: «хорошо, что в мои времена не было VAR»«Ливерпуль» вышел в Лигу Чемпионов на следующий сезонГлавноеФуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМШайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и КрюгераЧерышев побил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионовВ Барселоне стартовал второй день предсезонных тестовSport24.ruКанте пропустит около трех недель из-за травмыSports.ru5Sports.ruFootball-fun.ruSportbox.RUSoccernews.ruNEWS.am SportПолузащитник «Челси» Н’Голо Канте пропустит около двух-трех недель из-за травмы приводящей мышцы, полученной в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Канте выбыл на 2-3 недели и пропустит первый матч с «Баварией»Спорт-Экспресс 02:46Канте пропустит матчи с «Тоттенхэмом», «Баварией» и «Ливерпулем»Sportbox.RU вчера в 14:51Канте пропустит матч с «Баварией»Soccer.ru вчера в 14:41 рекламаЕщё по теме«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛЛэмпард раскритиковал судейство в матче с «Манчестер Юнайтед»Арбитр отменил два гола «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»Сульшер: «хорошо, что в мои времена не было VAR»«Ливерпуль» вышел в Лигу Чемпионов на следующий сезонГлавноеФуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на ЧМШайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и КрюгераЧерышев побил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионовВ Барселоне стартовал второй день предсезонных тестовНовости