Капелло: Роналдо доставлял мне больше всего проблем в «Реале»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло рассказал, что самым проблемным игроком в период его работы в «Королевском клубе» был бразильский нападающий Роналдо. В источнике