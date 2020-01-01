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Капелло: Роналдо доставлял мне больше всего проблем в «Реале»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло рассказал, что самым проблемным игроком в период его работы в «Королевском клубе» был бразильский нападающий Роналдо.В источнике
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Капелло: «Роналдо - самый талантливый и проблемный игрок»

Евро-футбол.ру 17:34
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Капелло – о Роналдо: «Он доставлял мне больше всего проблем»

Бомбардир.ру 17:18
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Фабио Капелло: «Роналдо был самым талантливым из тех, с кем я работал, но он доставлял больше всего проблем»

Sports.ru 16:53
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