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Капелло назвал Кокорина одним из сильнейших футболистов России
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Все зависит от того, хочет ли он сам этого. Все лучшие игроки из России достойны выступать на высоком уровне за пределами страны, а Кокорин – один из сильнейших.В источнике
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Капелло назвал Кокорина одним из сильнейших футболистов России

Спорт день за днем 04:40
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Фабио Капелло уверен, что Кокорин сможет заиграть в Европе

ГЛАС.RU 04:39
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Фабио Капелло: Кокорин один из сильнейших футболистов России

ODDS.ru 04:37
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