Капелло обрадовался трансферу Миранчука в «Аталанту»

Экс-наставник сборной РФ по футболу Фабио Капелло заявил, что он очень рад переходу игрока «Локо» Алексея Миранчука в «Аталанту». Об это он заявил в разговоре со «Спoрт-Экспрессом».