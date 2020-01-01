НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»Дзюба оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту»Итальянский журналист оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»Игорь Черевченко: «У Антона Миранчука хорошее будущее. Он не раз доказывал, что умеет играть»Главное«Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге ЕвропыДзюба рассказал о разговоре с СоболевымМесси больше не считает себя игроком «Барселоны»«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛВ КХЛ коронавирусом заболел 131 хоккеистProstoProSportКапелло обрадовался трансферу Миранчука в «Аталанту»Спорт-Экспресс1Спорт-ЭкспрессЭкс-наставник сборной РФ по футболу Фабио Капелло заявил, что он очень рад переходу игрока «Локо» Алексея Миранчука в «Аталанту». Об это он заявил в разговоре со «Спoрт-Экспрессом».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Капелло обрадовался трансферу Миранчука в «Аталанту»ProstoProSport 10:24 Капелло оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»Спорт-Экспресс 10:13рекламаЕщё по теме«Локомотив» объявил о переходе Алексея Миранчука в «Аталанту»Дзюба оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту»Итальянский журналист оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»Игорь Черевченко: «У Антона Миранчука хорошее будущее. Он не раз доказывал, что умеет играть»Главное«Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге ЕвропыДзюба рассказал о разговоре с СоболевымМесси больше не считает себя игроком «Барселоны»«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура РПЛВ КХЛ коронавирусом заболел 131 хоккеистНовости