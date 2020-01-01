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Капелло обрадовался трансферу Миранчука в «Аталанту»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Экс-наставник сборной РФ по футболу Фабио Капелло заявил, что он очень рад переходу игрока «Локо» Алексея Миранчука в «Аталанту». Об это он заявил в разговоре со «Спoрт-Экспрессом».В источнике
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Капелло обрадовался трансферу Миранчука в «Аталанту»

ProstoProSport 10:24 
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Капелло оценил перспективы Миранчука в «Аталанте»

Спорт-Экспресс 10:13
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