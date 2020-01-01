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Капелло озвучил главную проблему «Милана»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Экс-наставник "Милана" Фабио Капелло сообщил, чего не хватает клубу в современных реалиях.В источнике
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Капелло: «Современному „Милану“ не хватает последовательности»

Бомбардир.ру 04:26
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Капелло озвучил главную проблему «Милана»

Sport.ru 03:58
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Капелло назвал главную проблему «Милана»

Евро-футбол.ру 03:58
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