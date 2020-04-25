Фабио Капелло итальянский футболист

Футболисты могут делать добрые дела, показывая, что им не все равно. Они должны понять, насколько им повезло. У них есть деньги, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Им надо извлекать пользу из своего статуса и знаменитости, быть активными членами общества.