Капелло призвал футболистов активнее помогать в борьбе с коронавирусом
Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что ведущие игроки должны активнее оказывать помощь людям, проживающим рядом с ними, в условиях пандемии коронавируса.В источнике Футболисты могут делать добрые дела, показывая, что им не все равно. Они должны понять, насколько им повезло. У них есть деньги, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Им надо извлекать пользу из своего статуса и знаменитости, быть активными членами общества.