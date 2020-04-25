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Капелло призвал футболистов активнее помогать в борьбе с коронавирусом
Спорт-Экспресс
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что ведущие игроки должны активнее оказывать помощь людям, проживающим рядом с ними, в условиях пандемии коронавируса.В источнике
Фабио Капелло
итальянский футболист
Футболисты могут делать добрые дела, показывая, что им не все равно. Они должны понять, насколько им повезло. У них есть деньги, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Им надо извлекать пользу из своего статуса и знаменитости, быть активными членами общества.
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Капелло: «Футболисты должны простым людям»

Sport.ru 13:14
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Капелло считает, что футболисты должны помогать простым людям в период пандемии коронавируса

Спорт-Экспресс 13:12
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Фабио Капелло: Футболисты должны осознать, насколько им повезло, и помочь обычным людям

Советский спорт 12:59
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