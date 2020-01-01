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Тульский футболТульский футбол
Кирилл Комбаров не стал отвечать на вопрос о сокращении зарплаты
Спорт-Экспресс
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Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров не стал отвечать на вопрос, готов ли он пойти на сокращение зарплаты.В источнике
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Кирилл Комбаров не стал отвечать на вопрос о сокращении зарплаты

Тульский футбол 12:33
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Гиорги Шелия: «Зарплаты в „Тамбове“ не как у Криштиану. Но если дойдет до крайности, придется что-то делать»

Спорт-Экспресс 13:00
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