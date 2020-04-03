НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧасть клубов премьер-лиги выступила за аннулирование чемпионата РоссииКлубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезонДжикия прокомментировал снижение зарплат в «Спартаке»Защитник «Сочи» не пойдёт на урезание зарплатыФедун сомневается в целесообразности продолжения сезона РПЛГлавноеНурмагомедов подтвердил отмену боя с ФергюсономАренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 маяХК «Адмирал» заявил о намерении вернуться в КХЛВозобновление АПЛ перенесено на неопределенный срокУЕФА призывает лиги не завершать национальные чемпионатыСпорт-ЭкспрессКапитан «Ахмата»: «Правильным было бы считать сезон несостоявшимся»Спорт-Экспресс4Спорт-ЭкспрессSports.ruТатар-информНИА СамараКапитан «Ахмата» защитник Ризван Уциев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в российском футболе.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин: Нужно доиграть оставшиеся турыТатар-информ 14:52Гиорги Шелия: «Зарплаты в „Тамбове“ не как у Криштиану. Но если дойдет до крайности, придется что-то делать»Спорт-Экспресс 13:00рекламаЕщё по темеЧасть клубов премьер-лиги выступила за аннулирование чемпионата РоссииКлубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезонДжикия прокомментировал снижение зарплат в «Спартаке»Защитник «Сочи» не пойдёт на урезание зарплатыФедун сомневается в целесообразности продолжения сезона РПЛГлавноеНурмагомедов подтвердил отмену боя с ФергюсономАренда Кокорина в «Сочи» действует до 15 маяХК «Адмирал» заявил о намерении вернуться в КХЛВозобновление АПЛ перенесено на неопределенный срокУЕФА призывает лиги не завершать национальные чемпионатыНовости