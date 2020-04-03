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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Капитан «Ахмата»: «Правильным было бы считать сезон несостоявшимся»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Татар-информ
  • НИА Самара
Капитан «Ахмата» защитник Ризван Уциев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации в российском футболе.В источнике
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин: Нужно доиграть оставшиеся туры

Татар-информ 14:52
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Гиорги Шелия: «Зарплаты в „Тамбове“ не как у Криштиану. Но если дойдет до крайности, придется что-то делать»

Спорт-Экспресс 13:00
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