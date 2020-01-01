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Капитан «Аталанты» Гомес написал детскую книгу
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес стал автором детской книги. Произведение уже можно купить в магазинах, передает Ole. В книги описывается жизнь и футбольная карьера 32-летнего футболиста.В источнике
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Капитан «Аталанты» Гомес написал детскую книгу

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Капитан «Аталанты» выпустил детский графический роман

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Капитан «Аталанты» написал детскую книгу

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